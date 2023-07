Loucura na Suíça com o Benfica: adeptos receberam equipa com entusiasmo e pediram autógrafos

A carregar o vídeo ...

Benfica teve sábado um longo dia. Com um treino de manhã à porta fechada, o último no estágio em Inglaterra, a comitiva dos encarnados, liderada por Rui Costa, partiu de St. George’s Park às 13h50 e chegou a Basileia depois das 18h30 (19h30 locais), uma hora e meia de atraso em relação ao previsto. Quem não se importou de esperar foram os benfiquistas residentes na Suíça, que receberam o plantel com muito entusiasmo, à porta do hotel em que o grupo ficou hospedado. Muitos dos jogadores acederam aos vários pedidos de autógrafos e fotografias por parte dos emigrantes, bem como o presidente Rui Costa, que ainda trocou algumas palavras com os adeptos. Como era esperado, Di María foi um dos mais solicitados e, de sorriso rasgado, acedeu aos pedidos.