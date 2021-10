A carregar o vídeo ...

O Newcastle recebeu este domingo o Tottenham para a Premier League, e apesar de terem saído derrotados (2-3) , o jogo ficou marcado por ter sido o primeiro em que os magpies estiveram na presença do novo presidente do clube, Yasir Al-Rumayyan. E o êxtase dos adeptos no estádio... diz tudo. (Vídeo: Football Daily/Twitter)