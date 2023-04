Loucura no aeroporto às 6 da manhã: a receção ao Partizan após batalha campal em Madrid

A carregar o vídeo ...

A equipa de basquetebol do Partizan foi recebida por dezenas de adeptos às 6 da manhã no aeroporto de Belgrado, uma clara manifestação de apoio depois do sucedido em Espanha. O encontro frente ao Real Madrid, no jogo 2 dos quartos-de-final da Euroliga, ficou marcado por umajá nos instantes finais, com Guerschon Yabusele a aplicar um golpe de judo a Dante Exum. O jogador dos sérvios saiu de muletas e. (Vídeo Gigantes del Basket/Twitter)