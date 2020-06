A carregar o vídeo ...

Louis Saha, antigo jogador do Manchester United, não tem dúvidas de que Kylian Mbappé é "um jogador excecional" apesar da sua tenra idade (21). "[Mbappé] tem o total controlo sobre o seu futuro. Faz os maiores clubes do Mundo sonhar com ele e isso é totalmente normal", apontou. [Vídeo: Omnisport]