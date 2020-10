A carregar o vídeo ...

Luca Waldschmidt estreou-se, esta quarta-feira, a marcar pela seleção da Alemanha no jogo particular diante da Turquia (terminou empatado 3-3). O avançado do Benfica surgiu solto de marcação no coração da área da seleção turca e atirou, sem receios, para o fundo da baliza defendida por Gunok. [Vídeo: Twitter]