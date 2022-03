Lucas Paquetá marca pelo Brasil e celebra mas o árbitro não aprova a dança: «Juiz chatão!»

A carregar o vídeo ...

Lucas Paquetá marcou um dos quatro golos da vitória do Brasil sobre a Bolívia, no apuramento para o Mundial, e celebrou com uma dança. Mas o árbitro da partida mandou-o parar e voltar ao seu meio-campo, o que já motivou muitos comentários nas redes sociais. "Juíz chatão, mané! É muito difícil fazer golo, quando vou comemorar ele ficar nessa...", escreveu o internacional canarinho numa publicação onde foi partilhado um vídeo do momento. (Vídeo Twitter)