Lucas Pérez pagou 500 mil euros do próprio bolso para jogar no 'seu' Deportivo: hoje foi aclamado no Riazor

Lucas Pérez deixou a primeira divisão para disputar o terceiro escalão do futebol espanhol. Esta é uma das histórias de verdadeiro amor a um clube, no futebol. O avançado espanhol, de 34 anos, figurava no Cádiz e vai rumar ao 'seu' Deportivo, depois de ter desembolsado 500 mil euros do próprio bolso para o fazer. "Venho para o projeto mais difícil da carreira. Vou tentar devolver a equipa a um campeonato profissional", frisou Pérez após ser aclamado por milhares de adeptos que o aguardavam no Riazor, na apresentação pelo clube que representou noutras duas passagens.