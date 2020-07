Está feito o segundo em Portimão. Grande arrancada pela esquerda de Boa Morte, que cruzou para Tabata rematar. Na sequência, o médio do Portimonense foi derrubado na área do Boavista e o árbitro Manuel Mota assinalou penálti. Chamado a bater, Lucas Possignolo não falhou e aumentou vantagem do Portimonense. [Vídeo: VSports]