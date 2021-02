Veríssimo vai usar a 4 e até pediu 'autorização' a Luisão: «Espero que não fique chateado»

A carregar o vídeo ...

O Benfica mostrou esta terça-feira um vídeo com as primeiras horas de Lucas Veríssimo como jogador do clube da Luz. Desde a passagem pelo Estádio da Luz, à conversa com Rui Costa e Jorge Jesus, passando pela primeia visita ao Seixal, o defesa viveu mesmo umas horas de muita intensidade. Um dos momentos mais curiosos acabou por ser vivido no Seixal, onde ao encontrar Luisão deixou uma frase curiosa para o antigo capitão das águias.