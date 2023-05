A carregar o vídeo ...

Luciano abriu o ativo frente ao Internacional, em jogo do Brasileirão. A coisa não correu bem inicialmente já que viu o guarda-redes travar-lhe o penálti mas o jogador do São Paulo manteve a calma. A confiança foi tanta que, na recarga, marcou... sem olhar. Sim, o avançado olhou propositadamente para o lado na área de colocar a bola na baliza. No fim, ganhou o tricolor por 2-0.