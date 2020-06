A carregar o vídeo ...

Erling Haaland está mais perto do regresso, assumiu esta quinta-feira Lucien Favre. O treinador do Borussia Dortmund afirmou que o avançado norueguês já integrou os treinos da equipa tendo em vista a preparação para a visita ao terreno do Fortuna Düsseldorf, a contar para a 31.ª jornada da Bundesliga. [Vídeo: Omnisport]