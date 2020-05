A carregar o vídeo ...

Lucien Favre afirmou que a sua equipa está muito melhor em comparação com a última derrota com o Bayern Munique a contar para a Bundesliga. O treinador do Borussia Dortmund acredita que as contratações cirúrgicas que o emblema alemão fez ajudou a equipa a elevar a sua qualidade de jogo. [Vídeo: Omnisport]