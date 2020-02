A carregar o vídeo ...

Jadon Sancho marcou o primeiro golo da goleada () imposta pelo Borussia Dortmund na receção ao Union Berlim e tornou-se no primeiro jogador com menos de 20 anos a marcar 25 golos na Bundesliga. Na conferência de imprensa no final do jogo, Lucien Favre, treinador dos aurinegros, ficou sem palavras na hora de descrever o jovem inglês. [Vídeo: Omnisport]