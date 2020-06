Lugares sombrios e muito terror na primeira pessoa: as imagens do novo Resident Evil 8

A carregar o vídeo ...

Com um gameplay de arrepiar, ora pela narrativa ora pelos cenários obscuros que dão cor aos cenários, o novo Resident Evil 8 pode deixar vários fãs da sequela boquiabertos. Não acredita? Veja o trailer oficial e tire as suas próprias conclusões. Corredores escuros sem fim, lugares obscuros e muito terror na primeira pessoa são algumas das coisas que este novo jogo (com data de lançamento apontada para 2021) lhe espera. [Vídeo: PlayStation]