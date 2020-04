Luís Alberto recorda “chapada” com que bateu Iker Casillas no Dragão

A carregar o vídeo ...

Completam-se, neste sábado, quatro anos sobre a vitória do Tondela em casa do FC Porto, com um golaço de Luís Alberto. O médio-defensivo brasileiro recordou o dia 4 de abril de 2016 e o lance que ficou para a história, nas redes sociais dos beirões: "Dominei a bola à entrada da área, vi que o Casillas estava um pouco adiantado, e tive a felicidade de dar uma ‘chapada’ que cobriu o guarda-redes do FC Porto. Foi uma vitória de suma importância. Foi dali que ganhámos fôlego e ânimo para tirar o Tondela da zona de descida."