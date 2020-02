Luís Campos reage pela primeira vez às notícias do interesse de Tottenham e Manchester United

A carregar o vídeo ...

Luís Campos tem sido associado ao Tottenham desde que José Mourinho se tornou treinador dos Spurs. E, nos últimos tempos, surgiram notícias de que o Manchester United também estaria interessado no diretor desportivo. Record confrontou Luís Campos com as informações que têm circulado em Inglaterra. Enviados especiais Record a França: David Novo (Jornalista) e Pedro Ferreira (Imagem) - Edição: Adrian Negura