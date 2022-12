Luís Castro defende trabalho de Fernando Santos e explica: «Deixar Ronaldo no banco é um grande risco»

A carregar o vídeo ...

Luís Castro, técnico português do Botafogo, analisou decisões diante da Suíça por parte de Fernando Santos e saiu em defesa do selecionador português. "O treinador é um homem sozinho. É pago para tomar decisões. Não pode pensar o que vai acontecer", vincou em declarações à televisão brasileira Sportv, dando conta do "risco" que foi deixar Cristiano Ronaldo no banco. "Ele mostrou ser um líder muito grande. Para qualquer treinador, é muito difícil colocar o Cristiano Ronaldo no banco. É um ato de grande risco", disse. [Imagens: Sportv]