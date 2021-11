Luís de Sousa compara ausência do Cevadeiro à fadista Mariza: «Precisamos de um palco»

A carregar o vídeo ...

O diretor-geral da SAD do Vilafranquense, Luís de Sousa, lamenta que os ribatejanos continuem jogar na condição de visitados realmente fora de casa, ou seja, fora do Campo do Cevadeiro que necessita de ser totalmente renovado. "Precisamos de um estádio, de um palco. Não vejo a Mariza cantar sem palco. Quando ela atua, atua no palco, de frente para um público que gosta dela. Nós precisamos de um palco para poder jogar e poder ter os nossos adeptos a apoiar a nossa equipa. Essa é a parte emocional e fundamental", reiterou em entrevista a Record.