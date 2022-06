A carregar o vídeo ...

Luis Diaz voltou à terra-natal, Guajira, e apontou um golaço no jogo que marcou a reabertura do Estádio Federico Serrano Soto. O que se seguiu demonstrou o quão adorado é o extremo que deixou o FC Porto para jogar no Liverpool em janeiro, ao ser 'engolido' pela multidão que o abraçou.