Luis Enrique 'avisa' genro Ferran Torres: «Se ele celebra um golo com o gesto da chupeta vai para a bancada!»

A carregar o vídeo ...

O selecionador espanhol continua bem humorado no Twitch e a fazer as delícias dos milhares de pessoas que o acompanham na Internet. Luis Enrique voltou esta sexta-feira a ser questionado sobre os mais diversos assuntos. Um das perguntas envolvia também uma questão pessoal. Como é sabido, Ferran Torres, titular no primeiro jogo diante da Costa Rica, é namorado da filha do técnico, Sira Martínez. Um adepto colocou a questão: e se Ferran marcar e fizer o gesto da chupeta? Em alusão a um futuro filho com Sira. Luis Enrique, em jeito de brincadeira, não deixou margem para dúvidas: "Se o Ferran marcar golo, vou celebrar muito, mas se fizer a celebração da chupeta, substituo-o logo, vai para a bancada e não volta a pisar o relvado!", reiterou.