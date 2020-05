A carregar o vídeo ...

Luis Enrique comentou no canal de YouTube 'Colgados del aro' uma lista com vários nomes de desportistas espanhóis, em que Rafael Nadal surge o primeiro lugar e Iker Casillas em 9.º. "Pena que seja do Real Madrid", afirmou o selecionador espanhol, contando ainda uma história sobre o tenista que também tem dotes de futebolista.