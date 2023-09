Luís Filipe já tem puzzle 3D do Estádio do Sporting: iniciativa Record tem significado especial para ex-jogador

A carregar o vídeo ...

Alvalade, 6 de agosto de 2003. O novo estádio do Sporting é inaugurado com pompa e circunstância e a vitória (3-1) sobre o Manchester United eterniza o momento que haverá de ser o trampolim decisivo da transferência de Cristiano Ronaldo para Old Trafford e, à distância de vinte anos, o capítulo mais marcante da carreira de Luís Filipe. A memória conserva ainda cada instante daquela jogada que terminou com a bola no fundo da baliza de Barthez, ao minuto 25, após cruzamento de Rui Jorge: o então extremo, de 24 anos, acabara de fazer ali, na baliza norte, de pé direito, o primeiro golo de sempre na nova casa dos leões. Razão de sobra para atribuir hoje um significado muito especial à iniciativa de Record. "É um estádio que me diz muito, uma recordação que vai ficar para sempre na minha vida", admite Luís Filipe, enquanto junta as peças do fantástico puzzle 3D, que celebra o 20.º aniversário de Alvalade. "Nada melhor do que ter uma réplica do estádio onde eu fiz o primeiro golo! Vou, garantidamente, montar um para ter em casa e guardá-lo com muito carinho", acrescenta.