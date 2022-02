Luís Godinho muito contestado pelos jogadores do Moreirense ao intervalo do jogo com o FC Porto

A carregar o vídeo ...

Luís Godinho não tem tido vida fácil em Moreira de Cónegos. A arbitragem do juiz da AF Évora tem irritado sobretudo jogadores, equipa técnica e adeptos do Moreirense e, ao intervalo, a contestação fez-se sentir de forma clara, isto depois de o árbitro ter assinalado um penálti a favor do Moreirense e depois revertido a decisão , assinalando falta a favor do FC Porto. Os adeptos cónegos também não perdoaram Godinho e prendaram o árbitro com insultos junto à saída para o túnel.