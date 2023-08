Luís Godinho: «Tal como um avançado tem um mau desempenho, o árbitro também pode ter»

A carregar o vídeo ...

O árbitro internacional Luís Godinho lamentou esta quinta-feira que os juízes sejam várias vezes utilizados como a "bandeira do mau desempenho de uma equipa de futebol" e lembrou que o erro é "normal nos seres humanos". Luís Godinho foi um dos 23 árbitros de primeira categoria que esteve no estágio da Cidade do Futebol, em que também participaram 40 assistentes e 11 videoárbitros (VAR).