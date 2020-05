A carregar o vídeo ...

Luis Milla, antigo jogador do Barcelona entre 1985 e 1990, não tem dúvidas de que Cristiano Ronaldo e Lionel Messi poderiam "ser comparados" a Michael Jordan, antiga lenda do basquetebol norte-americano, por tudo o que já conquistaram no desporto-rei e pelo domínio que têm tido ao longo da última década. [Vídeo: Omnisport]