Em mais um episódio da série 'Aqui, jogas em casa', uma parceria entre Record e o Placard.pt, conheça a história de Luís Oliveira, um adepto ferrenho do Famalicão, de 66 anos, que desde 1989/90 trabalha no emblema nortenho. Uma longa ligação, de quase 32 anos, com passagem por várias funções, que conta naturalmente com vários episódios caricatos. Conheça alguns deles neste vídeo.