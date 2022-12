Luís Sénica: «A Seleção Nacional de hóquei tudo fez para ser campeã do Mundo»

A carregar o vídeo ...

Luís Sénica, presidente da Federação de Patinagem de Portugal, faz o balanço positivo da comitiva portuguesa nos recentes World Skate Games. Numa entrevista alargada a Record, o responsável máximo da patinagem nacional recorda a final perdida com a Argentina no Mundial de hóquei em patins, mostrando-se otimista quanto ao futuro da modalidade. Não perca a entrevista a Luís Sénica: pode ler na edição impressa do jornal desta quarta-feira em todas plataformas. Se preferir, pode ler no Record Premium ao longo do dia e visualizar vários vídeos que serão disponibilizados no site. Fique atento! [Vídeo Bruno Colaço]