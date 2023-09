Luís Sénica sobre a Elite Cup: «É sempre um início de época forte»

A carregar o vídeo ...

Arranca amanhã a Elite Cup em Tomar, prova que reúne as oito melhores equipas do último campeonato. Luís Sénica, presidente da Federação de Patinagem de Portugal, destaca uma prova que começa a ganhar contornos históricos e tradicionais e as mudanças no Sistema de Revisão de Vídeo. Record é mais uma vez o jornal da prova que marca o arranque oficial da temporada.