Luis Suárez despediu-se do Grémio na última jornada do Brasileirão com dois golos, um deles à Panenka. O avançado uruguaio, que deverá rumar ao Inter Miami em 2024, foi decisivo no triunfo da formação de Porto Alegre diante do Fluminense, por 3-2. (Vídeo Twitter)