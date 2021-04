A carregar o vídeo ...

Jonas fez ontem 37 anos e Luisão, através da BTV, resolveu fazer uma surpresa ao antigo colega, dando-lhe os parabéns através do canal do Benfica. O atual diretor técnico contou ainda um episódio, relativo à despedida do antigo avançado da Luz, despertando muitas gargalhadas.