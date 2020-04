A carregar o vídeo ...

Como tem sido habitual, o Moreirense publicou, neste domingo, mais um vídeo com o aniversariante do dia. Trata-se do médio-ofensivo, Luiz Henrique, que completa 23 anos. "O presente que poderia ganhar hoje era que todos estivessem em casa, que estivessem bem, tomando todos os cuidados", expressou o brasileiro.