Luiz Phellype já deixa marca na Grécia: foi assim o primeiro golo pelo OFI Creta

Luiz Phellype cumpriu esta quarta-feira o segundo jogo pelo OFI Creta e estreou-se a marcar com a camisola do clube grego, onde está emprestado pelo Sporting até final da época. O avançado brasileiro, de 28 anos, entrou aos 59 minutos e, aos 85', fez o golo num belo cabeceamento que ajudou à reviravolta e ao triunfo por 3-2 diante do Panathinaikos, em duelo da 21ª jornada da liga grega: [Vídeo: Youtube/Mike Loupnikis]