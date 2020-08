Luka Doncic assina mais uma exibição de luxo mas não evita adeus dos Mavericks no playoff

A carregar o vídeo ...

Luka Doncic, jovem estrela dos Dallas Mavericks, não consegui evitar o afastamento da formação texana na primeira ronda do playoff da Conferência Oeste da NBA. No jogo seis da eliminatória frente aos LA Clippers, a equipa do prodígio esloveno perdeu, por 111-97, e despediu-se da competição. Doncic somou na partida 38 pontos, 9 ressaltos e 9 assistências... (Vídeo NBA)