Os Dallas Mavericks somaram a primeira vitória na nova época da NBA ao baterem os LA Clippers fora de casa (73-124) e com Luka Doncic em grande destaque. O esloveno ficou perto do triplo-duplo (24 pontos, 9 ressaltos e 8 assistências) com vários lances individuais fantásticos. Este foi apenas um deles... [Vídeo: Twitter]