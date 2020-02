A carregar o vídeo ...

O esloveno Luka Doncic não conseguiu evitar a derrota da 'Equipa do Mundo' diante da 'Equipa dos EUA' no jogo das estrelas emergentes do All Star (derrota por 151-131), em Chicago, mas brilhou ao nível individual com algumas assistências de grande nível e até um triplo atrás da linha do meio-campo que até os adversários celebraram. (Vídeo Twitter)