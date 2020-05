Lukaku celebra o 27.º aniversário: eis os melhores momentos do avançado na carreira

A carregar o vídeo ...

Romelu Lukaku celebra, esta quarta-feira, o seu 27.º aniversário. Entre os melhores marcadores da presente temporada da Serie A, com 17 golos - é apenas superado por Cristiano Ronaldo (21) e Immobile (27) -, o avançado belga do Inter ganhou, rapidamente, o estatuto de uma das principais atrações do campeonato italiano. Reveja alguns dos melhores momentos da sua carreira. [Vídeo: Omnisport]