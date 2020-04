A carregar o vídeo ...

Colegas de equipa no Inter Milão, Lautaro Martínez e Romelu Lukaku formam uma das duplas mais mortíferas da Europa do futebol e ao que parece a boa relação entre ambos também se vive fora do campo. Atualmente em período de confinamento, são vizinhos em Milão e sempre que podem mantêm o contacto, como se pode ver neste hilariante vídeo partilhado pelo belga. Há que manter a dinâmica...