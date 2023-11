Lusitânia e Peniche jogou-se numa verdadeira... piscina

A carregar o vídeo ...

Lusitânia e Peniche defrontaram-se este domingo num jogo do Campeonato de Portugal que ficou marcado pelas incríveis condições no qual foi disputado. Num dia com intensa chuva em Angra do Heroísmo, o relvado do Estádio João Paulo II ficou totalmente impraticável, mas os jogadores lá seguiram a sua batalha, mesmo que em determinados momentos a partida mais parecesse de... polo aquático.



Note-se que a disputa da partida até ao final partiu de um acordo entre os dois clubes, já que o Peniche entendia que dificilmente teria condições para voltar aos Açores noutra ocasião para jogar o que restasse no relógio.