Lutador brasileiro morde orelha de adversário e perde luta no Cazaquistão

O lutador brasileiro Thiago 'Siriguela' Oliveira protagonizou este sábado uma situação caricata, quando no combate com o cazaque Erkin Darmenov, numa luta do Octagon 44, decidiu tentar tirar vantagem sobre o adversário ao... morder-lhe a orelha. A situação inicialmente passou em claro aos juízes, mas um protesto dos cazaques levou a uma revisão do vídeo que confirmou o momento à Mike Tyson. No final, os árbitros não tiveram outro remédio que não desclassificar o brasileiro e atribuir a vitória ao oponente.