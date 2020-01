Lutador britânico foi alvo de assalto e gozou com ladrões nas redes sociais

A carregar o vídeo ...

O lutador britânico Chris Eubank Jr. foi esta madrugada alvo de um assalto na sua mansão em Brighton, mas nem por isso parece ter perdido a boa disposição e a postura desafiadora. Nas redes sociais, enquanto dava conta do que lhe tinha sido roubado, o lutador de 30 anos gozou com os ladrões por terem deixado para trás alguns objetos bem mais valiosos do que aqueles que acabaram por levar consigo. Leia a história completa