Esta quinta-feira foi noite de combates no ACA (Absolute Championship Akhmat), na Polónia, num evento que ficou marcado pelo sucedido no duelo entre o checo Roman Dik e o georgiano Levan Makashvili, no qual o primeiro lutador decidiu cometer o erro de chamar o oponente para o atingir. Três segundos depois, Makashvili tinha aplicado uma combinação brutal e 'apagou' o adversário. Assim, simples...