Lutador de MMA surpreendido ao encontrar Cristiano Ronaldo: «Não tinha ideia que eras tão alto!»

Israel Adesanya é uma das grandes figuras do mundo do MMA e partilhou, nas últimas horas, um vídeo nas redes sociais à conversa com Cristiano Ronaldo. A meio, o lutador nigeriano mostrou-se surpreendido com a estatura física do capitão da Seleção Nacional: "És muito alto, não tinha ideia que eras assim tão alto!", atirou Adesanya, antes de CR7 responder: "Sim, pois sou!". (Vídeo: Instagram/Israel Adesanya)