Lutador francês revela atributos de Benzema no muay thai

Muitos profissionais de futebol praticam habitualmente artes marciais como forma de desenvolver os músculos dos braços, abdómen e pernas, mas também para queimar calorias. O mais recente caso conhecido é o de Karim Benzema, depois de um lutador francês e amigo do avançado do Real Madrid ter partilhado nas redes sociais um vídeo no qual jogador de 32 anos exibe os seus dotes no muay thai. [Vídeo: Twitter]