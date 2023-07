Lutador lesiona-se... a saltar antes de combate

A carregar o vídeo ...

Nunca há um bom momento para um desportista lesionar-se, mas certamente que este será um daqueles que ninguém quer (mesmo) ter. Esta semana, num combate do FFC 64, no Peru, o lutador equatoriano Miguel Grijalva preparava-se com todo o entusiasmo para enfrentar Martín Mollinedo, quando deu um salto em jeito de aquecimento e, ao cair, torcer o joelho. Resultado: lesionou-se, não conseguiu combater e Mollinedo foi dado como vencedor.