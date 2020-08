Lutador perde a cabeça, ataca árbitro (depois de ganhar) e acaba desclassificado

A carregar o vídeo ...

O árbitro Marc Goddard parece ter um íman para ser alvo da fúria dos lutadores... Depois de ter sido atacado por Conor McGregor no badalado Bellator 187 , o juiz foi agora alvo da fúria de Ahmad Al Darmaki no duelo com Bogdan Kirilenko. E o mais incrível de tudo é que Al Darmaki até tinha acabado de ganhar o combate. O problema foi a sua reação, que lhe valeu a desclassificação.