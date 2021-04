Lutadora australiana surpreende (e arrasa) nas pesagens em lingerie

A carregar o vídeo ...

A lutadora australiana Ebanie Bridges tornou-se esta sexta-feira tema de conversa no universo dos desportos de combate, ao aparecer nas pesagens prévias ao combate com Shannon Courtenay (válido pelo título da WBA, a realizar-se no sábado) em lingerie.



A cena deu que falar, levou a vários comentários negativos, como por exemplo da própria adversária, que disse ser uma lutadora e não uma modelo de lingerie, mas também motivou a aprovação de outras lutadoras. Como por exemplo Mikaela Mayer. "Se tivesse umas mamas como a Ebaine Bridges certamente também iria subir à balança com uma lingerie bombástica. Visto o que me faz sentir sexy e confiante e ela tem o direito de fazer o mesmo", escreveu a lutadora.