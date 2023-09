A carregar o vídeo ...

Luva de Pedreiro revelou, no podcast 'Podpah', que Cristiano Ronaldo foi a primeira pessoa a saber que ia ser pai. Ao mesmo programa, o influenciador brasileiro frisou que o nome do filho será inspirado no internacional português e no Vasco da Gama, o clube que apoia, e deixou ainda uma garantia sobre CR7: "Confio muito nele, é gente boa". (Vídeo: Podpah)