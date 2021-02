Luxuoso Rolls-Royce de Courtois 'resgatado' por grua em Valdebebas

A carregar o vídeo ...

Até os bólides mais luxuosos têm problemas. Que o diga Thibaut Courtois, que este domingo ficou apeado no interior do centro de treinos de Valdebebas, por conta de um problema no seu Rolls-Royce, avaliado em 300 mil euros. Sem poder voltar a casa no seu bólide, o belga do Real Madrid lá teve de se contentar com a boleia de um amigo, que o foi buscar ao volante de um Audi, um dos seus outros carros. (vídeo: AS)