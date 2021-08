«Macaco, macaco»: Flamengo vítima de insultos racistas em jogo da Libertadores

A carregar o vídeo ...

Os jogadores do Flamengo foram vítimas de insultos racistas no jogo com o Olimpia, no Paraguai, a contar para a Taça Libertadores. No vídeo vemos Salazar, jogador da equipa da casa, ser retirado do campo depois de sofrer um choque com Arrascaeta, com os adeptos na bancada a gritarem "macaco, macaco". Os insultos continuaram durante todo o encontro e o treinador da equipa brasileira que ganhou a partida por 4-1, mostrou-se chocado: "Isto choca e entristece. É uma coisa muito triste, que acontece não só no Brasil, mas em todo o mundo", sublinhou Renato Gaúcho. (Vídeo Twitter)