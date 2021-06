A Holanda aumentou para três golos a vantagem sobre a Macedónia do Norte, com Wijnaldum a bisar. O médio-centro holandês aproveitou uma defesa incompleta de Dimitrievski a remate de Depay para bisar no encontro e chegar aos três golos no Euro'2020. Destaque para o passe magistral de Malen no início da jogada. [Vídeo: VSports]